An den Küsten Süditaliens wächst erneut die Zahl der Migranten.

Nach Angaben örtlicher Behörden sind in diesem Monat bisher fast 5.300 Menschen angekommen, deutlich mehr als im Juli der Jahre 2018 und 2019. Auf Lampedusa untergebrachte Migranten seien nach Protesten in andere Orte verlegt worden. Auf Sizilien kam es in zwei Flüchtlingsunterkünften zu Zwischenfällen. Medienberichten zufolge flohen Migranten unter anderem aus einem überfüllten Quarantäne-Zelt. Laut italienischem Innenministerium wurden die meisten von ihnen gefunden und zurückgebracht.