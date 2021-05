Das Rettungsschiff "Sea-Eye 4" mit mehr als 400 Migrantinnen und Migranten an Bord hat den Hafen von Pozzallo auf Sizilien erreicht.

Die Mehrheit der Bootsflüchtlinge sollten laut der Betreiberorganisation nach ihrer Ankunft auf das Quarantäne-Schiff "Aurelia" gebracht werden. Die 150 an Bord befindlichen Minderjährigen kämen in Aufnahme-Einrichtungen auf dem Festland unter, hieß es.



Die gut 400 Menschen waren in den vergangenen Tagen bei sechs Einsätzen im Mittelmeer gerettet worden, nachdem sie bei der Fahrt von Afrika nach Europa in Seenot geraten waren. Es war der erste Rettungseinsatz des neuen Schiffes "Sea-Eye 4".

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.