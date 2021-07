Die italienische Feuerwehr kämpft auf Sizilien weiter gegen zahlreiche Waldbrände.

Wie die Feuerwehr am Abend per Twitter mitteilte, rückten die Einsatzkräfte allein bis zum späten Nachmittag 140 Mal wegen der Flammen aus. Eines der Feuer sei bis vor die Großstadt Catania im Osten Siziliens vorgedrungen, hieß es. Kritisch sei die Lage auch in anderen Regionen Italiens. Genannt wurden etwa Latium, Apulien und Kampanien. Auch in anderen Ländern wie der Türkei sind die Einsätze gegen zahlreiche Waldbrände fortgesetzt worden.

