In Sizilien können mehr als 800 Bootsflüchtlinge an Land gehen, die von den beiden Schiffen "Sea-Watch 3" und "Ocean Viking" aus Seenot gerettet worden waren.

Die italienischen Behörden wiesen den Schiffen heute die Häfen von Trapani an der Westküste sowie Pozzallo im Südosten zu. Alle Flüchtlinge müssen einen Coronatest machen, bevor sie von Bord gehen können.



In Deutschland demonstrierten in verschiedenen Städten tausende Menschen für eine bessere Koordination der Seenotrettung im Mittelmeer. Die Organisatoren machten darauf aufmerksam, dass allein in diesem Jahr mehr als 1.000 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ertrunken seien. Zudem seien mehr als 14.000 Mensachen nach Libyen zurückgebracht worden, wo ihnen Folter und menschenunwürdige Zustände drohten.

