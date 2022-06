Rauch steigt bei heftigen Kämpfen um die ukrainische Stadt Sjewjerodonezk auf. (ARIS MESSINIS / AFP))

Der Gouverneur von Luhansk, Gajdaj, sprach von Erfolgen der Regierungstruppen. Sie kontrollierten wieder die Hälfte der Stadt. Die russischen Einheiten seien in den vergangenen zwei Tagen zurückgedrängt worden. Russland hat in der Region um Sjewjerodonezk in den vergangenen Wochen Streitkräfte zusammengezogen.

Die russische Armee beschoss nach Angaben des ukrainischen Generalstabs heute früh die Hauptstadt Kiew und einen Vorort mit Raketen. Es sei militärische und zivile Infrastruktur getroffen worden, teilte das Militär mit. Auch Kiews Bürgermeister Klitschko berichtete von Raketeneinschlägen. Es habe keine Todesopfer gegeben, sagte er. In sozialen Netzwerken veröffentlichten Menschen Bilder und Videos von Bränden und Rauchwolken. Auch Geräusche von Einschlägen waren zu hören. Es handelte sich um den schwersten Angriff auf die Hauptstadtregion seit Wochen.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

