Der Seefelder Blutdoping-Skandal dürfte deutlich größer und umfangreicher sein als bislang angenommen.

Der Münchner Oberstaatsanwalt Kai Gräber teilte mit, inzwischen lägen Erkenntnisse zu 21 Sportlern aus acht europäischen Ländern vor. Betroffen sind demnach fünf Sportarten.



Der Skandal reicht zurück bis ins Jahr 2011 und dauerte bis zur Razzia bei der nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld in diesem Februar. Der Hauptverdächtige ist ein Erfurter Arzt, der jetzt umfangreiche Angaben gemacht hat. Die Beweislage ist nach den Worten des Staatsanwaltes "grandios", auch wenn das ganze Ausmaß nach wie vor nicht absehbar sei. Es geht aber wohl um eine dreistellige Anzahl von Fällen der Blutentnahme und -rückführung. Ob deutsche Athletinnen und Athleten betroffen sind, ist zumindest nicht auszuschließen.

Forderung nach Kronzeugenregelung

Bayerns Justizminister Eisenreich forderte eine Kronzeugenregelung, die es bislang im deutschen Anti-Doping-Gesetz nicht gebe. "Wir wollen den Sportlern eine Brücke bauen. Nur so kann es uns gelingen, an die Hintermänner zu kommen und das Kartell des Schweigens zu brechen." Das Vorhaben sei bisher gescheitert, weil der Bundesgesetzgeber nicht tätig geworden sei.



