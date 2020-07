Bundesinnenminister Seehofer erwägt als Reaktion auf die unrechtmäßigen Zugriffe auf Polizeidatenbanken eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen. Er werde prüfen, ob der Zugang durch die Abfrage biometrischer Merkmale beschränkt werden könne, erklärte Seehofer in Berlin. Datenzugriffe seien eine sehr sensible Angelegenheit und sollten deshalb mit den höchsten Standards geschützt sein.

Oppositionspolitiker hatten das zuvor gefordert. Die Serie von rechtsextremistischen Drohschreiben mit dem Kürzel „NSU 2.0“ steht in Zusammenhang mit Daten aus Polizeicomputern in Hessen. In Deutschland wurden laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ in den vergangenen Jahren hunderte Verfahren wegen illegaler Datenabfragen durch Polizeibeamte eingeleitet.