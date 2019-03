Das US-Bildungsministerium hat Ermittlungen gegen acht Hochschulen eingeleitet.

Dabei geht es um Bestechungen bei den Zulassungsverfahren. Wie die Nachrichtenagentur AP und das Magazin "Politico" berichten, gingen die Schreiben an die Universitäten Yale, Wake Forest, San Diego, Stanford, Georgetown sowie die Universittäten California und Southern California und die University of Texas in Austin. Geprüft werden soll demnach, gegen welche Bestimmungen bei Stipendien verstoßen wurde - und welche Gesetze sonst noch gebrochen wurden.



In dem Skandal geht es um mehr als 30 wohlhabende und teils prominente Eltern, die ihren Kindern Zugang zu den Top-Unis verschaffen wollten. Betroffen sind etwa die Schauspielerin Lori Loughlin und ihr Ehemann, die zunächst festgenommen wurden und dann gegen hohe Kaution freikamen.