Die für heute geplante Ski-Weltcup-Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen ist abgesagt worden.

Die Organisatoren entschieden knapp eine Stunde vor Beginn, das Rennen nicht auszutragen. Über Nacht war durch Regen und Schneefall auf der Kandahar, einer der steilsten Abfahrten im Weltcup, eine feste Schicht entstanden, die nicht mehr rechtzeitig beseitigt werden konnte. Zudem hielt der Schneefall weiter an.



Das Rennen wäre für die Fahrer um Josef Ferstl, den Super-G-Sieger von Kitzbühel, das letzte in der alpinen Königsdisziplin vor der WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar) gewesen.