Die US-amerikanische Skirennäuferin Lindsey Vonn hat ihre Profikarriere mit einer Bronzemedaille beim WM-Abfahrtsrennen der Daman im schwedischen Are beendet.

Die Slowenin Ilka Stuhec verteidigte ihren Weltmeistertitel und belegte erneut den ersten Platz, die Silbermedaille ging an die Schweizerin Corinne Suter. Als beste deutsche Läuferin fuhr Victoria Rebensburg ins Ziel, sie belegte Platz 11.



Die 34-jährige Lindsey Vonn gewann in ihrer 14-jährigen Karriere ein Mal Olympisches Gold, wurde zwei Mal Weltmeisterin und errang 82 Weltcupsiege. Ihr erklärtes Ziel war, in ihrer Königsdisziplin Abfahrt im Wettbewerb der Männer zu starten - das hat sie allerdings nicht erreichen können.