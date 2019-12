Die deutsche Skispringerin Juliane Seyfarth setzt sich für eine Weiterentwicklung des Frauen-Skispingens ein.

Sie sagte der "Thüringer Allgemeinen", wenn sie sich etwas wünschen dürfte, wäre es die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen. Es wäre toll, wenn Frauen in den Wettbewerb integriert werden könnten. Außerdem sollte auch das Skifliegen für Frauen geöffnet werden.



Seyfarth wurde in diesem Jahr in Seefeld zweifache Teamweltmeisterin.