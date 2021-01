Für den ehemaligen Weltmeister Richard Freitag und Olympiasieger Andreas Wellinger ist die Vierschanzentournee beendet.

Bundestrainer Stefan Horngacher musste zur Tournee-Halbzeit sein Aufgebot von zwölf auf sechs Skispringer reduzieren. Mit dabei bei den Springen in Österreich in Innsbruck am Sonntag und Bischofshofen am Mittwoch sind damit neben Karl Geiger und Markus Eisenbichler auch Pius Paschke, Martin Hamann, Severin Freund und Constantin Schmid.



Geiger als Zweiter und Eisenbichler auf Rang fünf liegen zur Halbzeit der Vierschanzentournee noch gut im Rennen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.