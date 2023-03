Die deutsche Katharina Althaus hat bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft im slowenischen Planica Bronze gewonnen. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Gold ging an Alexandria Loutitt aus Kanada, Silber an Maren Lundby aus Norwegen. Althaus hatte bereits auf der Normalschanze Gold im Einzel, Mixed und Team geholt.

Zuvor hatten die deutschen Nordischen Kombinierer in Planica die Silbermedaille im Teamwettbewerb gewonnen. Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid kamen nach dem Sprungdurchgang von der Großschanze und dem Staffel-Rennen auf den zweiten Platz. Gold ging an Norwegen, Bronze an Österreich.

