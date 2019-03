Ein Jahr nach dem Giftanschlag auf den früheren russischen Agenten im britischen Salisbury haben die britischen Behörden den Ort für dekontaminiert erklärt.

In Skripals Haus und an elf weiteren möglicherweise betroffenen Stellen befänden sich keine Reste des Nervengifts Nowitschok mehr, teilte die britische Regierung mit. Dazu gehörte unter anderem die Parkbank, auf der Skripal und seine Tochter im März vergangenen Jahres aufgefunden wurden. Beide überlebten den Anschlag nur knapp. Eine 44-jährige Frau, die später mit dem Nervengift in Kontakt kam, starb.



London macht die Regierung in Moskau für die Tat verantwortlich.