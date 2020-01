Im Prozess um den Mord an dem slowakischen Investigativ-Journalisten Kuciak hat sich einer der vier Angeklagten schuldig bekannt.

Der 37-jährige ehemalige Soldat gestand vor einem Sondergericht nahe der Hauptstadt Bratislava, dass er Kuciak und dessen Verlobte im Februar 2018 in deren Haus erschossen hatte. Über seine Opfer habe er nichts genaueres gewusst. Zudem stritt er ab, im Auftrag des slowakischen Geschäftsmanns Kocner gehandelt zu haben.



Kocner gilt als mutmaßliche Drahtzieher des Doppelmords. Er plädierte auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft wirft Kocner vor, den Mord an dem Enthüllungsjournalisten in Auftrag gegeben zu haben, nachdem ein Erpressungsversuch gescheitert war. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern recherchiert und sich auch mit den Geschäften von Kocners zahlreichen Unternehmen befasst.