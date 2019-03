In der Slowakei ist die liberale Bürgerrechtlerin Caputova zur Präsidentin gewählt worden.

Sie siegte in einer Stichwahl deutlich vor ihrem Konkurrenten, dem parteilosen EU-Kommissar Sefcovic. Wie die Wahlkommission in Bratislava gegen Mitternacht mitteilte, kommt Caputova nach Auszählung fast aller Stimmen auf rund 60 Prozent. Die 45-Jährige dankte den Wählern und bekräftigte, einen pro-europäischen Kurs zu verfolgen. Sie wird ihr Amt am 15. Juni antreten. Der unterlegene Sefcovic, der von den regierenden Sozialdemokraten nominiert worden war, gratulierte Caputova zu dem Erfolg. Das offizielle Endergebnis soll um die Mittagszeit bekanntgegeben werden. Wahlberechtigt waren mehr als 4,4 Millionen Bürger.



In der Slowakei hat das Staatsoberhaupt ähnlich wie in Deutschland vorwiegend repräsentative Aufgaben.