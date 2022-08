Russische Öllieferungen

Die einzige Ölraffinerie des Landes bot der Ukraine und Russland an, Transitgebühren zu übernehmen, damit die Lieferungen wieder möglich werden. Zum Ende des Jahres will die EU ohnehin aus dem Import russischen Öls aussteigen. Durch die Druschba-Pipeline werden neben der Slowakei auch Ungarn und Tschechien versorgt. Auf Deutschland hat der Lieferstopp keine direkten Auswirkungen. In Folge stieg allerdings der Ölpreis an. Das könnte sich auch hierzulande auf die Benzinpreise auswirken.

Für den Fall, dass auch russische Gas-Lieferungen in die EU gestoppt werden, gilt seit heute der europäische Gasnotfallplan. Er sieht vor, dass alle EU-Länder ihren Gasverbrauch von Anfang August bis März nächsten Jahres freiwillig um 15 Prozent senken.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.