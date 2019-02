Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Besuch in die Slowakei.

In der Hauptstadt Bratislava trifft sie den slowakischen Ministerpräsidenten Pellegrini sowie die Regierungschefs der drei übrigen Visegrad-Staaten Polen, Tschechien und Ungarn. - Ein Sprecher der Bundesregierung betonte, die politische Wende in den Visegrad-Staaten habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland friedlich wiedervereinigt werden konnte. Bei dem Treffen in Bratislava dürfte die Kanzlerin auch die Flüchtlingsfrage ansprechen. Die Visegrad-Länder verfolgen hier eine harte Linie und lehnen eine Umverteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU ab.