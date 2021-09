Bundespräsident Steinmeier reist heute zu einem Staatsbesuch in die Slowakei.

Nach Angaben des Präsidialamts wird er am Vormittag in Bratislava von seiner slowakischen Amtskollegin Caputova mit militärischen Ehren empfangen. Am Nachmittag nimmt der Bundespräsident an einer Diskussionsveranstaltung zum Thema "Zukunft der Demokratie und Zusammenhalt der Gesellschaft" teil und trifft Vertreter der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer. Am Freitag steht noch ein Treffen Steinmeiers mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Heger auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.