Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Besuch in der Slowakei eingetroffen.

In der Hauptstadt Bratislava wurde er von Präsidentin Caputova mit militärischen Ehren empfangen. Am Nachmittag will der Bundespräsident an einer Diskussionsrunde zum Thema "Zukunft der Demokratie und Zusammenhalt der Gesellschaft" teilnehmen. Das Präsidialamt in Berlin teilte mit, Steinmeier wolle mit seinem Besuch in der Slowakei unterstreichen, dass Deutschland der östlichen Nachbar- und Partnerschaft eng verbunden bleibe.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.