Bundespräsident Steinmeier hat sich für begrenzte Verhandlungen mit den in Afghanistan herrschenden Taliban ausgesprochen.

Wenn es darum gehe, deutsche Staatsangehörige oder Ortskräfte aus dem Land herauszubringen, dann komme man nicht umhin, ein Mindestmaß an Kontakt mit der neuen politischen Führung zu haben, sagte Steinmeier bei einem Besuch in der Slowakei. Zur Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen erklärte Steinmeier, er begrüße den Kurs der Bundesregierung, durch Hilfen eine humanitäre Katastrophe in dem Land zu verhindern. Es sei aber noch nicht sichergestellt, ob das gelinge. Für eine europäische Verständigung über eine Aufnahme von Flüchtlingen sehe er im Moment keine Anzeichen.



In Bratislava hatte Steinmeier mit Präsidentin Caputova gesprochen. Am Nachmittag will er sich dort auch zur politischen Situation in der Slowakei äußern.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.