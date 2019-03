In der Slowakei wählen die Bürger heute ein neues Staatsoberhaupt.

Die mehr als vier Millionen Stimmberechtigten müssen sich zwischen insgesamt 13 Kandidaten entscheiden. Als Favoritin gilt die liberale Bürgeranwältin Caputova. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, die Ergebnisse werden im Laufe des Sonntags erwartet. Wenn erwartungsgemäß kein Kandidat die absolute Mehrheit aller gültigen Stimmen erreicht, folgt am 30. März eine Stichwahl.



Das slowakische Staatsoberhaupt hat ähnlich wie in Deutschland vorwiegend repräsentative Aufgaben. Es ist die erste bedeutsame nationale Wahl seit dem Mord an dem Journalisten Kuciak und seiner Verlobten.