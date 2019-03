In der Slowakei hat die Präsidentenwahl begonnen.

Mehr als vier Millionen Stimmberechtigte können zwischen 13 Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden. Als Favoritin gilt die Oppositionspolitikerin und liberale Bürgeranwältin Caputova. Sie lag in jüngsten Umfragen vor dem slowakischen EU-Kommissar Sefcovic, der von der Regierungspartei Smer unterstützt wird.



Mit einer absoluten Mehrheit für einen Kandidaten wird im ersten Wahlgang nicht gerechnet. Für diesen Fall ist in zwei Wochen ein zweiter Durchgang geplant. Der amtierende Staatschef Kiska tritt nicht mehr zur Wahl an.



Ähnlich wie in Deutschland hat das Staatsoberhaupt in der Slowakei vorwiegend repräsentative Aufgaben.