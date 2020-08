Die Slowakei hat drei russische Diplomaten des Landes verwiesen.

Sie müssten bis Ende der Woche ausreisen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Bratislava. Nach Medienberichten werden die Diplomaten der Spionage verdächtigt.



Wie der Sprecher weiter mitteilte, hängt die Ausweisung auch damit zusammen, dass ein vom slowakischen Generalkonsulat in Sankt Petersburg ausgegebenes Visum genutzt worden sei, um eine schwere Straftat in einem anderen EU- und Nato-Mitgliedsstaat zu begehen. Die Onlineausgabe der Zeitung "Dennik N" berichtet, Hintergrund sei der mutmaßliche Auftragsmord an einem Georgier in Berlin vor einem Jahr.