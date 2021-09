Ein slowakisches Gericht hat einen hochrangigen Ex-Staatsanwalt wegen Korruption zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Mann war jahrelang der oberste Ankläger des Landes in Fällen von Korruption und organisiertem Verbrechen. Das für solche Fälle zuständige Gericht in Pezinok bei Bratislava befand ihn nun für schuldig, selbst Bestechungsgeld angenommen zu haben. Im Gegenzug habe er führenden Mafiosi geholfen, einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung legte inzwischen Berufung ein.



Das Verfahren löste einen politischen Konflikt in der Slowakei aus. Die regierenden Konservativen begrüßten das Urteil als Teil einer "Säuberung" des Landes von Korruption. Dagegen sprach die linksgerichtete Partei des langjährigen Ministerpräsidenten Fico von konstruierten Vorwürfen und einem politischen Prozess. Man habe den Juristen zum Amtsverzicht gezwungen, um den Posten mit einem Wunschkandidaten der Regierung zu besetzen.

