In der Slowakei ist gestern Abend die erste Phase der Tests fast der gesamten Bevölkerung auf eine Coronavirus-Ansteckung zu Ende gegangen.

Regierungschef Matovic sprach im Fernsehen von einem Erfolg. So seien schätzungsweise 6.000 potenzielle Verbreiter des Virus entdeckt worden, die unter normalen Umständen gar nicht hätten auffallen können. Es habe zwar anfangs personelle und organisatorische Probleme gegeben, daraus habe man aber wichtige Erkenntnisse für die Fortsetzung der Tests gewinnen können, betone Matovic. Er mahnte dazu, weiter die Sicherheitsregeln zu beachten.



Unter der Leitung des Verteidigungsministeriums waren in vier besonders stark betroffenen Bezirken an der Grenze zu Polen alle mehr als zehn Jahre alten Einwohner einem Antigen-Schnelltest unterzogen worden. An den beiden nächsten Wochenenden soll der große Rest der Bevölkerung folgen, insgesamt rund fünf Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.