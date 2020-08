In der slowakischen Hauptstadt Bratislava ist an die Opfer des Einmarsches sowjetischer Truppen in die damalige Tschechoslowakei vor 52 Jahren erinnert worden.

An der Gedenkveranstaltung nahmen unter anderen Außenminister Korcok sowie sein deutscher Kollege Maas teil. Dieser sagte, die Sehnsucht nach Freiheit und einem guten Leben sei ein Grundbedürfnis vieler Menschen. Das gelte auch heute, etwa für die Menschen in Belarus.



Am 21. August 1968 marschierten sowjetische Truppen in die Tschechoslowakei ein und beendeten den so genannten Prager Frühling. Mehr als 6.000 Panzer rollten damals durch die Stadt. Die Sowjetunion befürchtete, dass die Reformbewegung in dem Land auch andere sozialistische Staaten erfassen könnte.