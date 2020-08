In der Slowakei ist die Urteilsverkündung im Prozess um den Mord an dem Journalisten Kuciak verschoben worden.

Das teilte das zuständige Gericht in der Stadt Pezinok mit. Zur Begründung hieß es, es seien weitere Beratungen notwendig. Nächster Termin sei der 3. September. Ursprünglich hätte das Urteil heute verkündet werden sollen.



Der Investigativ-Journalist Kuciak und seine Verlobte Kusnirova waren am 21. Februar 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Angeklagt ist unter anderem der Unternehmer Kocner als mutmaßlicher Auftraggeber. Kuciak hatte über zwielichtige Geschäfte Kocners und Verflechtungen in die Politik berichtet. Eine nach seinem Tod veröffentlichte Reportage löste Massenproteste gegen Korruption aus und führte zum Rücktritt der damaligen Regierung.