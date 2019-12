In der Slowakei haben Unbekannte einen jüdischen Friedhof geschändet.

59 Grabsteine seien auf dem Friedhof in der Stadt Namestovo umgestoßen und zum Teil zerschlagen worden. Der Vorsitzende des Gedenkvereins teilte mit, manche der verwüsteten Gräber seien rund 200 Jahre alt. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen ein. Der Friedhof wurde nach Medienberichten nicht mehr aktiv genutzt, sondern als Erinnerungsort an die ehemalige jüdische Gemeinde bewahrt. Während des Zweiten Weltkriegs fielen rund 105.000 Juden aus der Slowakei den Verbrechen der Nazis zum Opfer. Heute leben nur noch etwa 5.000 Juden in dem osteuropäischen Land.