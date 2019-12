Im Fall des Mordes an dem slowakischen Journalisten Kuciak und dessen Lebensgefährtin ist ein Kronzeuge zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.

Der Mann habe eine entsprechende Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft unterzeichnet, teilte eine Sprecherin des zuständigen Spezialgerichts nahe der Hauptstadt Bratislava mit. Dem Verurteilten wurde zur Last gelegt, den Mordauftrag gegen Bezahlung an die mutmaßlichen Auftragsmörder vermittelt zu haben.



Der Journalist Kuciak und seine Lebensgefährtin Kusnirova waren im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Der 27 Jahre alte Reporter hatte zu Verbindungen zwischen Mafia und Politik in der Slowakei recherchiert. Die Hauptverhandlung gegen vier weitere Angeklagte in dem Fall ist für Anfang Januar geplant.