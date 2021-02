Die Slowakei meldet einen deutlichen Anstieg bei der Ausbreitung der britischen Mutation des Coronavirus.

Regierungschef Matovic bezifferte den Anteil bei allen positiven Testergebnissen auf rund 71 Prozent. Die Universitätsklinik der zweitgrößten Stadt Kosice in der Ostslowakei gab bekannt, dass der Anteil der Mutation an ihren zuletzt untersuchten Proben bereits auf mehr als 90 Prozent angestiegen sei.



Wegen der verschärften Pandemie-Situation in der Slowakei sagten mehrere Städte und Regionalverwaltungen ihre geplanten Teil-Öffnungen der Schulen wieder ab.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.