In der Slowakei hat Ministerpräsident Matovic seinen Rücktritt angekündigt.

Matovic erklärte in Bratislava, er wolle mit Finanzminister Heger die Ämter tauschen und so die Regierungskrise beenden. Weitere Bedingungen für seinen bereits früher angebotenen Rücktritt lasse er fallen, betonte der in die Kritik geratene Ministerpräsident. Finanzminister Heger gehört wie Matovic der Partei Olano an, der stärksten Kraft der Koalitionsregierung in der Slowakei. Aus den Reihen der übrigen Koalitionspartner gab es positive Reaktionen auf das Angebot. In der Vierparteien-Koalition hatte es wiederholt Streit über den Führungsstil von Matovic gegeben. So hatte dieser etwa ohne Wissen der Regierungspartner den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V bestellt.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.