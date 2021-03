In der Slowakei hat Ministerpräsident Matovic unter Bedingungen seine Bereitschaft zum Rücktritt erklärt.

Matovic teilte in Bratislava mit, er wolle damit die Krise in der vier Parteien umfassenden Regierungskoalition entschärfen. Er bot an, künftig lediglich als einfacher Minister im Kabinett zu bleiben. Als Bedingung für seinen Rücktritt nannte er zudem, dass Wirtschaftsminister Sulik und Jusizministerin Kolikova die Regierung verlassen müssten.



In der Koalition hat es wiederholt Streit über den Führungsstil von Matovic gegeben. Zuletzt hatte er ohne Wissen der übrigen Regierungspartner den russischen Impfstoff Sputnik V bestellt. Diese verlangten, erst eine Entscheidung der EU-Behörden über die Zulassung des Wirkstoffs abzuwarten.

