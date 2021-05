Mehr als drei Jahre nach dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Kuciak will das Oberste Gericht der Slowakei am 15. Juni im Berufungsverfahren über das Urteil der ersten Instanz entscheiden.

Diesen Termin teilte das Gericht der Deutschen Presse-Agentur mit. Kuciak und seine Verlobte waren im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Kuciak hatte unter anderem zu Verbindungen zwischen der slowakischen Politik und der organisierten Kriminalität recherchiert. Eine erst nach seinem Tod veröffentlichte Reportage löste Massendemonstrationen aus und führte zum Rücktritt der damaligen Regierung.



Im September 2020 hatte ein für organisierte Kriminalität zuständiges Gericht einen Mittäter verurteilt, nicht aber mögliche Hintermänner. Ein bekannter Unternehmer und Millionär, der eine Beteiligung bestritten hatte, wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Urteil hatte im In- und Ausland für Empörung gesorgt. Die Staatsanwaltschaft hatte für alle Angeklagten die Höchststrafe gefordert.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.