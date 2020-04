Zwei Jahre nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova ist der mutmaßliche Täter zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Der Spezialgerichtshof in Bratislava sah es als erwiesen an, dass der Mann die beiden im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen hat. Der Täter, ein 37-jähriger ehemaliger Soldat, hatte die Morde gestanden. Er war zusammen mit drei weiteren Verdächtigen im vergangenen Jahr festgenommen worden. Der Auftraggeber, der slowakische Geschäftsmann und Multimillionär Kocner, ist bereits angeklagt.



Der Mord an Kuciak hatte landesweite Proteste ausgelöst und und zum Sturz der Regierung Fico geführt. Er hatte aufgedeckt, dass es Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern gab.