Papst Franziskus hat die Slowakei aufgerufen, Korruption stärker zu bekämpfen.

Dies sei wichtig, damit Gerechtigkeit keine abstrakte Idee bleibe, sagte Franziskus bei einem Treffen mit Vertretern von Regierung und gesellschaftlichen Organisationen in Bratislava. Im Zusammenhang mit dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter Martina Kusnirova 2018 hatten Enthüllungen über Verbindungen zwischen Politikern und der organisierten Kriminalität Proteste ausgelöst, die zu einer politischen Krise führten. Die seit 2020 amtierende Regierungskoalition trat mit dem Versprechen an, Korruption zu bekämpfen.



Zuvor hatte die slowakische Präsidentin Caputova den Papst in ihrem Amtssitz in Bratislawa empfangen. Am späten Nachmittag will Franziskus ein Holocaust-Mahnmal aufsuchen, das auf dem Gelände einer früheren Synagoge steht. Die Slowakei mit ihren rund 5,5 Millionen Einwohnern gilt als streng katholisch.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.