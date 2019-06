Die Slowakei hat eine neue Präsidentin: Zuzana Caputova ist offiziell im Amt.

Die 45-jährige Anwältin war im März gewählt worden und legte heute in Bratislava ihren Amtseid ab. Sie ist das erste weibliche Staatsoberhaupt der Slowakei. Caputova strebt einen politischen Wandel in dem durch Korruptionsfälle erschütterten Land an. Ihr Wahlsieg wird als weiterer Rückschlag für die Koalition von Regierungschef Pellegrini gewertet. Der Rückhalt für die Regierung ist in der slowakischen Bevölkerung seit der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Kuciak im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen.