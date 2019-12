Slowakei Prozess um Journalistenmord beginnt

Der Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten im Februar 2018 hat die Slowakei schwer erschüttert. Ein Netzwerk an Korruption wurde offengelegt. An einem Gericht für organisierte Kriminalität in der slowakischen Kleinstadt Pezinok beginnt nun der Prozess - mit großem medialen Interesse.

Von Peter Lange

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek