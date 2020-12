In der Slowakei gelten für das neue Jahr verschärfte Corona-Maßnahmen.

Die Menschen dürfen sich vom Neujahrstag an nicht mehr mit Personen aus anderen Haushalten treffen, wie das Kabinett auf einer Sondersitzung am Abend in Bratislava beschloss. Zudem dürfen die Bürgerinnen und Bürger ihren jeweiligen Landkreis nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Hotels dürfen keine neuen Gäste mehr aufnehmen; die Skigebiete müssen schließen. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 24. Januar gelten. Ministerpräsident Matovic sagte, die Menschen seien leider zu viel unterwegs und die Krankenhäuser kollabierten.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.