Papst Franziskus hat auf seiner Slowakei-Reise eine Roma-Siedlung besucht und dabei die Ausgrenzung der Menschen kritisiert.

In der Stadt Kosice sagte er, zu oft seien Roma Gegenstand von vorgefassten Meinungen, erbarmungslosen Urteilen, diskriminierenden Stereotypen sowie diffamierenden Worten und Gesten. Kritikwürdig sei auch ihre Unterbringung in einem heruntergekommenen Plattenbau-Viertel am Stadtrand. Ghetto-Bildung sei keine Lösung, betonte der Papst.



Zuvor hatte Franziskus in Presov eine Messe vor rund 40.000 Gläubigen gefeiert. Morgen wird der Papst nach einer Freiluftmesse im Nordwesten der Slowakei nach Rom zurückkehren.

