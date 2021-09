Papst Franziskus hat in der slowakischen Stadt Presov eine Messe vor rund 40.000 Gläubigen gefeiert.

Dabei erinnerte er an die Christen, die während der kommunistischen Herrschaft in der Slowakei verfolgt wurden. Außerdem stellte er am heutigen katholischen Fest der Kreuzerhöhung das Kreuz in den Mittelpunkt seiner Predigt. Es dürfe nicht zum Symbol reduziert oder für politische Zwecke missbraucht werden, man müsse auch nach den Werten des christlichen Glaubens leben, sagte Franziskus.



Zusammen mit dem Erzbischof der Stadt feierte der Papst die Messe im sogenannten byzantinischen Ritus. Am Nachmittag will Franziskus noch eine Roma-Siedlung in Kosice besuchen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.