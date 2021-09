Bundespräsident Steinmeier hat bei einem Staatsbesuch in der Slowakei Fortschritte des Landes beim Thema Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben.

Steinmeier würdigte den entschiedenen Kampf seiner Amtskollegin Caputova gegen Korruption sowie die Reformen des slowakischen Justizsystems. Die liberale Bürgerrechtlerin Caputova hatte im Sommer 2019 ihr Amt angetreten und sich für einen politischen Wandel in der Slowakei ausgesprochen. Sie kündigte außerdem an, sich aktiv für eine Aufklärung des Mords an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak im Jahr 2018 einzusetzen. Caputova hatte im vergangenen Jahr scharf kritisiert, dass der als Drahtzieher der Tat angeklagte Millionär Kocner wegen Mangels an Beweisen frei gesprochen worden war.



Steinmeier hält sich zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Slowakei auf.

