Rund sieben Monate nach dem Mord an einem Journalisten und seiner Verlobten in der Slowakei hat dort die Polizei laut einem Medienbericht mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Bei einer Razzia seien acht Personen verhaftet worden, darunter der mutmaßliche Mörder, meldete das Nachrichtenportal "Dennik N". Die slowakische Polizei bestätigte mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit einer Gewalttat, machte aber keine näheren Angaben.



Der Journalist Jan Kuciak und seine Lebensgefährtin waren am 21. Februar vor ihrem Haus im westslowakischen Ort Velka Maca erschossen worden. Kuciak hatte zuvor über Korruption in der Politik und der Wirtschaft recherchiert. Sein Tod löste Massendemonstrationen in dem Land aus. Als Folge der Proteste traten die Regierung und der slowakische Polizeipräsident zurück.