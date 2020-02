Zwei Jahre nach dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten sind in der Slowakei tausende Menschen im Gedenken an das Paar auf die Straße gegangen.

Allein in der Hauptstadt Bratislava nahmen gestern abend rund 8.000 Bürger an einer Gedenkkundgebung teil. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Die Veranstaltungen fanden vor dem Hintergrund der Parlamentswahlen in dem Land in einer Woche statt.



Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern recherchiert. Die beiden Morde lösten Massendemonstrationen gegen die Regierung aus und führten zum Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten Fico. Wegen der Tat sind vier Personen angeklagt, darunter der mutmaßliche Auftraggeber.