Getreideernte in der Region Kharkiv. (picture alliance / AA / Stringer)

Das teilte das slowakische Landwirtschaftsministerium mit. Die Ukraine will auch mit Polen verhandeln; zwischen Warschau und Kiew gibt es ebenfalls Streit um Getreideimporte. Die Gespräche beginnen nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministeriums in den nächsten Tagen. Es solle eine Lösung gefunden werden, die die Interessen beider Länder berücksichtige.

Zuletzt war der Streit eskaliert. Die Ukraine kündigte eine Beschwerde vor der Welthandelsorganisation über das polnische Importverbot an. Daraufhin deutete Polens Ministerpräsident Morawiecki an, dem Land keine neuen Waffen mehr im Kampf gegen Russland liefern zu wollen. Ein Regierungssprecher erklärte, die Waffenlieferungen an die Ukraine würden auf bereits abgeschlossene Verträge beschränkt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.