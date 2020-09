Im Prozess um den Mord an einem Journalisten und seiner Lebensgefährtin in der Slowakei hat das Gericht den prominenten Geschäftsmann Kocner freigesprochen.

Die Entscheidung fiel nach Korrespondentenangaben aus Mangel an Beweisen. Einer der Mitangeklagten wurde dagegen wegen Beihilfe schuldig gesprochen. Ein ehemaliger Soldat, der die Tat ausgeführt hatte, war bereits im April zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Der Unternehmer Kocner war verdächtigt worden, die Morde an dem Journalisten Kuciak und seiner Verlobten Kusnirova im Frühjahr 2018 in Auftrag gegeben zu haben. Kuciak hatte über zwielichtige Geschäfte Kocners und Verflechtungen in die Politik berichtet.



Der Doppelmord hatte in der Slowakei Massenproteste gegen Korruption ausgelöst, die zum Rücktritt der damaligen Regierung führten.