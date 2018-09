In der Slowakei müssen vier Verdächtige im Mordfall an dem Journalisten Kuciak bis zum Beginn ihres Prozesses in Untersuchungshaft.

Das habe ein Gericht in Bratislava entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Im Februar waren Kuciak und seine Verlobte in ihrem Haus erschossen worden. Drei Verdächtige waren am vergangenen Donnerstag, eine weitere Person am Freitag festgenommen worden. Sie sollen wegen Mordes beziehungsweise wegen der Beteiligung angeklagt werden.



Kuciak hatte zu möglichen Verbindungen der italienischen Mafia zu slowakischen Regierungsmitarbeitern recherchiert. Die nach seinem Tod veröffentlichten Berichte lösten Massendemonstrationen aus. In der Folge traten die slowakische Regierung sowie der Polizeipräsident zurück.