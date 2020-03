Vier Tage nach der slowakischen Parlamentswahl hat Staatspräsidentin Caputova dem Wahlsieger Matovic formell den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.

Matovic sagte, er wolle mit seiner künftigen Regierung dafür arbeiten, dass die Menschen wieder das Gefühl hätten, dass die Slowakei allen gehöre. Seine Partei Olano hatte sich bei der Wahl am Wochenende gegen die Regierungspartei Smer-SD von Ministerpräsident Pellegrini durchgesetzt. Matovic strebt eine Vierer-Koalition mit liberalen und rechtspopulistischen Kräften an.



Die Wahl fand zwei Jahre nach der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten statt. Der mutmaßliche Drahtzieher der Tat hatte Kontakte bis in höchste Regierungskreise.