Das Personal der russischen Botschaft in Bratislava werde um 35 Personen reduziert, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch. Der slowakische Regierungschef Heger erklärte auf Facebook, seine Regierung dulde nicht, dass Russen in der Slowakei unter diplomatischer Tarnung Spionageaktivitäten durchführten.

Anfang der Woche hatten bereits Belgien, die Niederlande, Irland und Tschechien dutzende russische Diplomaten ausgewiesen, zuvor gab es auch schon Ausweisungen aus Polen und den USA. Die russische Regierung in Moskau kündigte Vergeltung an.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.