Tadej Pogacar hat den Giro d'Italia gewonnen. (picture alliance / AP / Andrew Medichini)

Dem 25-Jährigen vom Team UAE Emirates genügte auf der letzten Etappe in Rom ein Platz im Hauptfeld. In der Gesamtwertung lag Pogacar am Ende fast zehn Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Martinez vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Dritter wurde Geraint Thomas aus Wales vom Team Ineos Grenadiers.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.